حرب إسرائيل على غزة.. الإبادة الجماعية للفلسطينيين تتواصل

بمجرد مغادرة بلينكن لإسرائيل وسط أنباء عن رفض لطلبه هدنة إنسانية، قامت إسرائيل بقصف سيارة إسعاف ومدرستين إحداهما تابعة للأونروا..

ليصبح السؤال مشروعًا عن طبيعة ما جرى في لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي واليوم بعد لقائه في عمان مع وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات..

ما هي الرسائل التي يحملها هذا اللقاء وهل سيؤثر على مسار الأحداث خاصة أنه يأتي قبيل قمة عربية مرتقبة؟

ضيف الحلقة المحلل والكاتب الفلسطيني الدكتور شفيق التلولي.