الخارجية المصرية: بموقف عربي موحد نجتمع في عمان مع بلينكن

أعلنت الخارجية المصرية أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي بشأن غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

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وزراء خارجية 🇪🇬 🇯🇴 🇸🇦 🇦🇪 🇶🇦 🇵🇸 يجتمعون فى عَمّان اليوم…. موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية 🇺🇸…ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية/ أولوية دخول المساعدات/ لا للتهجير/ إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 4, 2023

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت عن مصدر أمريكي أن واشنطن ستستخدم اجتماع عمان من أجل تشجيع الشركاء الإقليميين على دعم أكبر عدد ممكن من استراتيجياتها فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا من بينهم 3826 طفلا بالإضافة إلى 23516 مصابا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT