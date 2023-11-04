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اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف القتال في غزة

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اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف القتال في غزة
Sputnik
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن الشرطة، إنه تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا في واشنطن بعد توجههم إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشر نشطاء حركة Codepink المناهضة للحرب تقريرا عن هذا العمل. وأشار التقرير إلى أن النشطاء جاؤوا حاملين الأعلام الفلسطينية إلى مكاتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت الصحيفة: "تم اعتقال 52 شخصا خلال ذلك. وتم اتهامهم بتنظيم احتجاجات غير قانونية في حرم الكابيتول".

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ومع دخول الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: نوفوستي

 

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