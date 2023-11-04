مصادر عبرية تعلن تكلفة إطلاق صاروخ إسرائيلي لاعتراض صاروخ "عياش 250"

أعلنت مصادر عبرية أن تكلفة إطلاق صاروخ إسرائيلي لاعتراض صاروخ "عياش 250" الذي انطلق من غزة نحو "إيلات"، بلغت حوالي مليون دولار.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، "قصف إيلات بصاروخ عياش250 ردا على "المجازر بحق المدنيين".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم قصف أسدود برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين، كما هاجمت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غربي مدينة غزة ووقع اشتباك بالأسلحة الرشاشة والقنابل وتم القضاء على 5 جنود وإصابة آخرين".

كما أعلنت سرايا القدس استهدافها تجمعا لعدد من دبابات الجيش الإسرائيلي جنوب شرق الزيتون برشقة صاروخية مركزة، وأيضا في محيط مسجد عنان شمال غرب غزة بعشرات قذائف الهاون الثقيلة.

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT