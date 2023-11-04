جنود إسرائيليون يختبئون من هجوم للقسام أثناء تصوير لقاء مع إحدى القنوات العبرية (فيديو)

قاطعت نيران مقاتلي حماس بقطاع غزة أحد اللقاءات المصورة التي كانت تقوم بتسجيله إحدى القنوات العبرية مع جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة خلال استمرار القتال بين الجانبين.

وشن مقاتلون من "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، هجوما مباغتا بالقرب من الجنود الإسرائيليين خلال تصوير تلفزيوني مع إحدى القنوات العبرية.

واستدارت الكاميرا التي كان يتحدث إليها أحد الجنود، لتبدأ تصوير سماء المنطقة الجالسين فيها، وعلى إثر ذلك سارع كل من كان موجودا إلى ترك الحوار التلفزيوني للاختباء داخل المنزل الذي كانوا جالسين أمامه.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل وإصابة عدد من جنوده شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.

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ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT