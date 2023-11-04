"أخبروا بايدن كي يوقف إطلاق النار".. وقفة مع أكفان أطفال غزة تقام أمام البيت الأبيض (فيديو)

نفذ متضامنون وقفة أمام أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشروا صور مئات الأطفال ممن قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحملت العديد من النسوة والفتيات مجسمات للأطفال القتلى وهم في الأكفان المصبوغة بلون الدماء، في محاكاة للمشاهد والصور التي تصل من داخل القطاع المحاصر أثناء تسجية كل طفل قتيل في كفنه وقبل أن يصار إلى مواراته الثرى هو ومن معه من المتوفين من جيران أو من أفراد عائلته.

كما كتب المتضامنون خلال وقفتهم لوحات تنادي الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة وقف إطلاق النار على غزة الآن في الحال، وقالت كلمات اللافتة: "أخبروا بايدن أن يوقف إطلاق النار الآن".

وحملت لافتة ثانية عبارة: "أطفال فلسطين ليسوا عبارة عن أضرار جانبية" في إشارة إلى ضرورة تفادي قتل الأطفال واستهدافهم خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية في القطاع.

وقالت لافتة أخرى: "إبادة جماعية" وطالبت بوقف قتل أبناء أمة معينة بأسلحة أمريكية.

وكانت الوقفة التضامنية صامتة وانتشرت على أرض الرصيف المقابل لسور البيت الأبيض صور مطبوعة لمئات الأطفال من ضحايا قصف إسرائيل ومكتوب عليها الأعمار ومكان الوفاة وعبارات التنديد بمقتلهم.

وعُزفت الموسيقى الحزينة الجنائزية من أحد المتضامنين الذين حملوا الأعلام والكوفية الفلسطينية.

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وقبل قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأشار المكتب إلى أن 150 شخصا من الكوادر الطبية و46 صحفيا قتلوا، وخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT