 
مباشر

هنية: شعوب شعوب العالم قالت كلمتها.. الحرية لفلسطين والاحتلال إلى زوال

أخبار العالم

هنية: شعوب شعوب العالم قالت كلمتها.. الحرية لفلسطين والاحتلال إلى زوال
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcxg

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية تحيته للمتظاهرين في واشنطن والمدن الغربية تأييدا لغزة وفلسطين. مؤكدا أن "شعوب العالم قالت كلمتها وهي أن فلسطين حرة".

وقال هنية: "أوجه التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن، والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، والمطالِبة بوقف حرب الإبادة في غزة".

إقرأ المزيد
نائب المستشار الألماني يدعو إلى القضاء على حركة
نائب المستشار الألماني يدعو إلى القضاء على حركة "حماس"

وأضاف: "هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر، تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجّت من المحتل ووحشيته".

وأكد أنه على "الإدارة الأمريكية والدول المشاركة في توفير الغطاء للعدوان أن تستمع لنداء شعوبها".

وشدد على أن "شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة والاحتلال إلى زوال".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)