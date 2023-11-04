مسؤول أمريكي: "حماس" وافقت على حل لمغادرة حاملي الجنسيات الأجنبية قطاع غزة مقابل شروط

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي أن "حماس" توافق على مغادرة الأجانب المتواجدين في القطاع، في حال ضمنت إسرائيل وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن طلب "حماس" جاء ردا على هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة من سيارات الإسعاف تقل الجرحى، عند نقطة التفتيش على الحدود مع مصر.

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وبحسب قوله، فقد ظهر هذا الطلب بعد أن أكدت إسرائيل استهداف قافلة سيارات الإسعاف المتوجهة مع الجرحى إلى حاجز رفح على الحدود مع مصر.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه صدم بنبأ هذا الهجوم.

ويوم أمس 3 نوفمبر، هاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء المركزي في المركز الإداري لقطاع غزة. وتم تنفيذ الهجمات على تلك القافلة. ومن ثم على طول المنطقة المجاورة لمدخل المستشفى، حيث كانت هناك أيضا عدة سيارات إسعاف في تلك اللحظة.

في الأول من نوفمبر الجاري، أفاد مصدر أمني مصري بأن مصر ستستقبل ما يصل إلى 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة، عبر معبر رفح.

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وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه، إن ما يصل إلى 500 شخص من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر.

وأضاف المصدر أن نحو 200 شخص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود منذ الصباح .

وذكر مصدر مطّلع في وقت سابق إن خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية.

المصدر: تاس + RT