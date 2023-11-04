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مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
RT
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أفادت مراسلتنا، اليوم السبت بانطلاق الاجتماع الذي يضم وزارء خارجية عرب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان.

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ويضم الاجتماع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
RT

مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
RT

وكان الوزراء العرب عقدوا اجتماعا تحضيريا، كما اجتمعوا بالملك الأردني عبدالله الثاني قبيل لقاء بلينكن.

يشار إلى أن بلينكن التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بوقت سابق اليوم، الذي بدوره توجه إلى مصر حيث التقى أيضا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان بلينكن وصل إلى عمان آتيا من إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتصوغ.

مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
RT

المصدر: RT

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