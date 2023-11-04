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تظاهرة في القدس لأهالي الأسرى تطالب نتنياهو بتسليم نفسه وعائلته لحماس (فيديو)

أخبار العالم العربي

تظاهرة في القدس لأهالي الأسرى تطالب نتنياهو بتسليم نفسه وعائلته لحماس (فيديو)
RT
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انطلقت تظاهرة حاشدة في القدس لأهالي الأسرى تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليم نفسه وعائلته لحماس بدل أبنائهم.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة فورا.

وتأتي التظاهرة بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو.

وأفرجت حماس في وقت سابق عن رهينتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهما في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت المرأة حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

 

 

المصدر: RT

 

 

 

 

 

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