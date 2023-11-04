القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات جديدة لمناطق بالضفة الغربية وتعتقل العشرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدة جبع جنوب جنين، ومخيم الفوار جنوب الخليل، في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام التي اشتدت منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصدر محلي قوله إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في مخيم الفوار، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.

Sputnik القوات الإسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي على أحد مساجد مخيم الفوار

Sputnik القوات الإسرائيلية ترفع العلم الإسرائيلي على أحد مساجد مخيم الفوار

وكانت القوات الإسرائيلية، اقتحمت مساء أمس الجمعة، بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت تلك القرى، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية.

وقال مدير مركز السراج الطبي قبلان أحمد أزعر إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المركز وفتشت أقسامه، كما دققت في هويات الموظفين والمرضى المراجعين.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بأعداد كبيرة البلدة وفتشت عدة منازل، وأقامت حاجز تفتيش على مدخل البلدة، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي دير شرف، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخبزا قرب مدخل البلدة الغربي، وسحبت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأشارت مصادر محلية في قرية تل، إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت القرية من عدة محاور، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت القوات الإسرائيلية دراجة نارية.

وفي حصيلة مرشحة للارتفاع كل يوم، وصل عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1830 شخصا فيما وصل عدد القتلى إلى 145.

المصدر: وفا+ معا