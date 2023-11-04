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مراسلنا: حزب الله يستهدف موقع الجرداح الإسرائيلي المقابل لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان

مصر تجهز قافلتي مساعدات جديدتين تمهيدا لإرسالهما إلى قطاع غزة

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مصر تجهز قافلتي مساعدات جديدتين تمهيدا لإرسالهما إلى قطاع غزة
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أفاد مراسلنا بأن السلطت المصرية جهزت قافلتي مساعدات جديدتين نظمهما التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تمهيدا لإرسالهما إلى قطاع ‎غزة.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس الماضي، دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر.

ووصلت أمس الجمعة طائرتا مساعدات روسية إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، محملة بـ28 طنا من المستلزمات الطبية.

وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها أنه "منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية".

المصدر: RT

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