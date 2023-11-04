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الآلاف يتظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية تضامنا مع غزة

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شارك الآلاف بمدينة ميلانو الإيطالية، اليوم السبت، في مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، وإنهاء المجازر المرتكبة بحقهم".

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها عدة منظمات شبابية، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين في فلسطين.

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المصدر: وكالة وفا

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