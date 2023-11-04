مراسلنا: المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تواصل قصفها للمناطق الشرقية في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، اتهم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس بمهاجمة جنود إسرائيليين كانوا يقومون بفتح ممر إنساني لإجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع.

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وذكر الجيش عبر "تلغرام": أن "إرهابيي حماس هاجموا قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحاول فتح طريق صلاح الدين الإنساني لإجلاء سكان (قطاع غزة) إلى الجنوب"، بحسب البيان.

ويعيش الفلسطينيون النازحون إلى مخيم خانيونس في قطاع غزة ظروفا قاسية، جراء القصف الإسرائيلي الذي تسبب في نزوح الآلاف من بيوتهم وافتقارهم لأبسط مقومات الحياة.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" مساء أمس الجمعة، أن وحدات النخبة لديها المتواجدة عند محاور (شرق خانيونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا) اشتبكت ليل وفجر اليوم نفسه، ومن مسافات قريبة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة باستخدام الأسلحة المناسبة، حيث جرت عمليتا استهداف للآليات بالعبوات، وقتال ضار بالرصاص.

وقبل قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

المصدر: RT