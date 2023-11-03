الرئيس الإيراني: ندعو دول المنطقة إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل وعدم الاكتفاء بالإدانات

دعا الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، دول المنطقة إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل وعدم الاكتفاء بالإدانات.

وأكد الرئيس الإيراني خلال زيارته محافظة كردستان في غرب إيران يوم الجمعة، أن الجرائم الشنيعة والمروعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة أيقظت الضمائر الإنسانية في العالم.

وقال إن تلك الجرائم أكدت المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حق شعب فلسطين المظلوم وإجرام تل أبيب.

وأضاف رئيسي "ليس لدينا أدنى شك بأن الإيمان سينتصر حتما في معركة الإيمان والاستكبار هذه"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

أما وكالة "فارس" الإيرانية، فقد ذكرت أن رئيسي صرح بأن التاريخ سيحكم على الولايات المتحدة كمجرمة ضد البشرية.

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وأفاد بأن الاستكبار يحاول التعويض عن هزيمته بالمجازر في فلسطين وقتل الأطفال الأبرياء وهذه الجريمة سيحكم عليها التاريخ، وفق قوله.

وأشار رئيسي لدى مشاركته في اجتماع بين أعضاء لجنة التخطيط والتنمية والنشطاء الاقتصاديين في هذه المحافظة، أن أمريكا أصبحت تعرف كمدافعة وداعمة للجرائم المروعة ضد البشرية وأن اسمها سيسجل في التاريخ كمجرمة ضد البشرية وستكون مسؤولة أمام الله والضمير البشري والتاريخ.

وأفاد الرئيس الرئيسي بأن ما يحفظ فلسطين ومقاومتها هو التمسك بالإيمان في وجه الاستكبار والتمسك بالحق أمام الباطل وأن الشعب الفلسطيني هو منتصر اليوم لأن انتصار الحق على الباطل هو أزلي ودائمي.

وأوضح رئيسي أن ما يجري ليست قضية الإسلام أو اليهودية أو غيرها من القضايا، فكل كائن بشري لا يمكنه أن يوافق على مثل هذه الجرائم.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية