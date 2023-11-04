شركة Red Wings الروسية تقلص رحلاتها الجوية بين روسيا وإسرائيل

أعلنت شركة Red Wings الروسية أنها خفضت عدد رحلاتها الجوية بين روسيا وإسرائيل، وحافظت على رحلاتها إلى إسرائيل من مدينتي موسكو وسوتشي.

وجاء في الرسالة: "المعلومات حول إلغاء معظم الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون غير صحيحة. وتحافظ شركة الطيران على رحلات جوية منتظمة إلى تل أبيب من موسكو وسوتشي".

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وتداولت قنوات على "تلغرام" في وقت سابق أنباء حول إلغاء شركة الطيران الروسية جميع رحلاتها إلى إسرائيل، وستبقي على الرحلات من سوتشي إلى إسرائيل فقط.

وذكرت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية الأربعاء الفائت، أنها ستلغي رحلاتها بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 21 نوفمبر.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: نوفوستي