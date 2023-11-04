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"اتحاد عام المصريين في الخارج" يشارك في احتجاجات لندن ضد ممارسات إسرائيل في غزة (صور)

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RT
"اتحاد عام المصريين في الخارج" يشارك في احتجاجات ضد أحداث غزة في لندن
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شارك الآلاف من أصول أوروبية وعربية وجاليات أجنبية في لندن بمسيرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بهجوم إسرائيل على غزة، وشارك معهم آلاف اليهود الرافضين لممارسات إسرائيل في قطاع غزة.

ولوح المحتجون بأعلام دولة فلسطين وهتفوا بعبارات: "الحرية لغزة، حرّروا فلسطين، لا للإبادة الجماعية".

RT
"اتحاد عام المصريين في الخارج" يشارك في احتجاجات ضد أحداث غزة في لندن

إلى ذلك جاب المئات من أفراد الشرطة المنطقة في محيط إحدى أكبر المسيرات التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن والتي تعتبر أكثر المدن الإنجليزية ازدحاما بالجاليات وأبناء العرقيات المختلفة.

RT
"اتحاد عام المصريين في الخارج" يشارك في احتجاجات ضد أحداث غزة في لندن

وقد وصل الآلاف من أبناء الطائفة اليهودية للمشاركة في هذه المسيرات، من مختلف المقاطعات "رافضين كافة ممارسات العنف والعنصرية في غزة".

RT
"اتحاد عام المصريين في الخارج" يشارك في احتجاجات ضد أحداث غزة في لندن

وأشارت رئيسة الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، ميرفت خليل، إلى أن المسيرة التي يشاركون فيها هي للأسبوع الثالث على التوالي، وتهدف إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها "أن ما يحدث في غزة غير مقبول وغير مسبوق أيضا في تاريخ البشرية وأن هناك شعورا بعدم الرضا تجاه ممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة".

وأيضا أن هناك تناميا أيضا لمشاعر الكراهية والغضب تجاه تصرفات القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتعامل بشكل مناف لحقوق الإنسان .

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وقبل قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم

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