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البنتاغون يحد من زيارات مسؤوليه لإسرائيل

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البنتاغون يحد من زيارات مسؤوليه لإسرائيل
Globallookpress
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن الحد من زيارات مسؤولين كبار في البنتاغون لإسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية التصعيد في قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزير الدفاع، يوم الجمعة، أن المسؤولين في الوزارة سيكون من المطلوب أن يحصلوا على إذن خاص للقيام بمثل هذه الزيارات.

ونصح أوستن أعضاء الكونغرس بعدم القيام بزيارات لإسرائيل قد تتطلب مساعدة من البنتاغون.

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وأكد أوستن أن البنتاغون سيواصل دعم زيارات الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لإسرائيل. كما لا تشمل القيود وزير الدفاع نفسه ونائبه ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الأجهزة العسكرية.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع، المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد "حماس" ردا على هجومها الواسع النطاق على مدن ومستوطنات غلاف غزة.

المصدر: نوفوستي

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