قائمة جديدة بكوكبة من الإعلاميين قضوا في هجمات إسرائيلية على غزة أثناء تأدية رسالتهم

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ممن قضوا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة مؤخرا على قطاع غزة، ليبلغ عددهم 46 صحفيا وصحفية حتى اليوم السبت.

وتقدم المكتب الإعلامي اليوم السبت، في بيان على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، بأحر التعازي من الأسرة الصحفية الفلسطينية ومن الزملاء الصحفيين ومن عوائل الصحفيين وذويهم، وأكد أنهم "استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي ومنهم استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم".

وأضاف البيان: "جرائم الاغتيال التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والصحفيين والإعلاميين بشكل خاص تعكس دموية الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ولمنازل الصحفيين بشكل متعمد، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال وقتله للشعب الفلسطيني وإبادته وتهجيره".

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كما شدّد البيان على أن "عمليات الاغتيال يجب أن تدفعنا لملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وتقديمه للمحاكم الدولية كي لا يفلت من العقاب وحمل هذه الجرائم والملفات بحق الصحفيين والتي ترتقي لجرائم حرب وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن الصحفيين الفلسطينيين محميون بموجب كافة القوانين الدولية."

وشملت قائمة ضحايا الرسالة الإعلامية الذين قضوا وهم يعملون على رسم الصورة الحقيقية لما يجري في قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، تاريخ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من حركة حماس في قطاع غزة ضد إسرائيل.

محمد الصالحي

ابراهيم لافي

محمد جرغون

أسعد شملخ

سعيد الطويل

هشام النواجحة

محمد أبو رزق

عائد النجار

محمد أبو مطر

رجب النقيب

أحمد شهاب

عبد الرحمن شهاب

حسام مبارك

هاني المدهون

عصام بهار

محمد بعلوشة

عبد الهادي حبيب

علي سليمان

أنس أبو شمالة

سميح النادي

خليل أبو عاذرة

محمود أبو ظريفة

محمد علي

إيمان العقيلي

محمد لبد

أحمد مسعود

رشدي السراج

محمد الحسني

سائد حلبي

جمال الفقعاوي

أحمد أبو مهادي

ياسر أبو ناموس

سلمى مخيمر

دعاء شرف

سلام ميمة

ماجد كشكو

عماد الوحيدي

حذيفة النجار

نظمي النديم

مجد عرندس

اياد مطر

محمد البياري

محمد أبو حطب

زاهر الأفغاني

مصطفى النقيب

هيثم حرارة

المصدر: RT