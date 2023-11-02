صحفي شهير لقناة RT: يجب على دول الشرق الأوسط أن تتحدى الهيمنة الأمريكية

قال الصحفي الفلسطيني الأمريكي رمزي بارود، لقناة RT إن المواطنين الأمريكيين يشعرون بأن حكومتهم "تشارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية للشعب المعزول في غزة".

وأضاف: "ما علاقة واشنطن بما يحدث على بعد آلاف الكيلومترات".

وأكد الصحفي أن على "دول الشرق الأوسط أن تتحدى الهيمنة الأمريكية.. لا يمكن للأمريكيين توفير الأسلحة، وتبرير جرائم الحرب الإسرائيلية، وتحديد ما يجب أن يكون عليه مستقبل هذه المنطقة".

كما أوضح أنه "فقد 19 من أقاربه نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة".

هذا ودعت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان وعد بلفور، مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: RT