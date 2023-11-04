"حماس" تحمل الإدارة الأمريكية وبايدن المسؤولية الكاملة عما يحدث في غزة

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبدء الهجوم على غزة.

وقال حمدان: "الأمريكي أعطى الضوء الاخضر للإسرائيلي للقيام بالعملية في غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يهمه أن يعود الأسرى".

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وحمل الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عما يحدث في غزة. مشيرا إلى أن "المواقف العربية الرسمية ضعيفة لا ترقى إلى المستوى الذي يتطلبه حجم المجازر".

وأكد أن "المقاومة تدير معركتها بكل قوة واقتدار في مواجهة العدو، فيما يتكبد الاحتلال خسائر فادحة في عتاده وقواته التي تقف عاجزة أمام المقاومة دون إحراز أي تقدم".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في غزة للتغطية على فشله في العدوان، إذ ارتكب قرابة 1000 مجزرة وآخرها قصف موكب سيارات الإسعاف".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات