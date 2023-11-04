 
مباشر

واشنطن تعلن أنها تستخدم أسلحة غير هجومية للبحث عن الرهائن في غزة

أخبار العالم

واشنطن تعلن أنها تستخدم أسلحة غير هجومية للبحث عن الرهائن في غزة
Globallookpress Ashraf Amra
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcre

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن السلطات الأمريكية تستخدم أسلحة البنتاغون غير الهجومية للبحث عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة.

وفي حديثه عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية، أكد أن الولايات المتحدة "تستخدم أسلحة غير هجومية من البنتاغون لمحاولة تحديد مكان وجودهم".

إقرأ المزيد
واشنطن: لا نريد أن يتحول النزاع إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية مما جرى 2006
واشنطن: لا نريد أن يتحول النزاع إلى حرب بين إسرائيل ولبنان تكون أكثر دموية مما جرى 2006

وأضافت أن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما في وسعها لضمان مغادرة جميع الرهائن غزة".

وأشار إلى أن "عملية مكثفة تشمل مجالات عديدة" تجري بشأن مسألة إطلاق سراح الرهائن.

وتابع: "نأمل أن نحصل على بعض الأخبار الجيدة في هذا الشأن قريبا، لكنها مهمة صعبة للغاية ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا. وكان المواطنان الأمريكيان اللذان تمكنا من الخروج قبل أسبوعين بمثابة محاولة تجريبية لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا. وهذا ممكن".

ونوه بأن إخراج أعداد كبيرة من الأجانب من غزة سيتطلب "توقفا كبيرا جدا" في القتال، وهو ما تتم مناقشته بجدية ونشاط، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تعرف العدد الدقيق للرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية.

وأضاف: "في الوقت الحالي لا توجد اتفاقيات، لكننا نعمل بجد على هذا الأمر، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاقيات فسيتم تنفيذها".

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)