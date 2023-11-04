"نيويورك تايمز": رحلة بلينكن إلى الشرق الأوسط تضع الولايات المتحدة في مأزق

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف صعب بسبب دعمها لإسرائيل في وقت يشعر فيه العالم بالصدمة من مقتل المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن رحلة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط سلطت الضوء على "الوضع الصعب الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه عالقة بين الغضب الدولي بسبب مقتل الفلسطينيين والدعم الثابت لإسرائيل"، حيث يزداد عدد الدول التي تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار غير المشروط.

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وزار بلينكن اليوم الأردن وعقد مباحثات مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط.

ومن جهتها كشفت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، عن زيارة سيجريها بلينكن إلى بغداد يوم غد الأحد.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: تاس