"نيويورك تايمز": شكوك في إسرائيل بشأن إمكانية القضاء على "حماس"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن هناك شكوكا في أن إسرائيل ستتمكن من القضاء على حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، لم تذكر الصحيفة اسمه، إنه على قناعة بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أنه يشكك في أنه سيكون هناك ما يكفي من الوقت لدى إسرائيل لاستئصال عناصر "حماس" بشكل كامل، علما بأن الرأي العام العالمي أصبح ضد إسرائيل.

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وكانت إسرائيل قد بدأت بعمليات برية داخل قطاع غزة منذ عدة أيام، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تطويق مدينة غزة وعزلها من باقي القطاع.

ويتحدث مسؤولون إسرائيليون عن تحقيق التقدم على الأرض، لكن العملية لم تحقق أحد أهدافها الرئيسية، وهو زيادة الضغط على "حماس" لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجومها الواسع النطاق على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي يبلغ عددهم أكثر من 200 شخص، حسب المعطيات الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة الإسرائيلية أعلنت عزمها على "محو حماس من وجه الأرض" في أعقاب الهجوم الذي قتل فيه أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، قد أسفر القتال في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف شخص وإصابة أكثر من 32 ألفا من الآخرين، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: "نيويورك تايمز"