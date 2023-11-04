محلل استخباراتي أمريكي: القوات الأمريكية في سوريا والعراق تتكبد خسائر بشرية وواشنطن تتكتم على ذلك

أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال إن كل قاعدة أمريكية في العراق وسوريا تتعرض لقصف مدفعي.

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وأضاف: "إنهم يتعرضون باستمرار لهجمات بطائرات مسيرة أيضا. لقد تكبد الجيش الأمريكي خسائر بشرية، لكنهم لا يكشفون عنها".

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين، الاثنين الفائت، إنه "خلال الفترة من 17 إلى 30 أكتوبر تعرضت قوات الولايات المتحدة والتحالف لهجمات لا تقل عن 14 مرة في العراق و9 مرات في سوريا".

وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح. ولم يذكر شيئا حول الضحايا والخسائر البشرية.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة عن استهدافها للمواقع الأمريكية في العراق وسوريا.

المصدر: RT