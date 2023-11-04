السفير الإيراني لدى أذربيجان: إذا تدخلنا سندفن إسرائيل في البحر المتوسط

وجه السفير الإيراني لدى أذربيجان، عباس موسوي، اليوم السبت، تهديدا لإسرائيل، مؤكدا أنه في حال تدخل إيران في الصراع ستدفن إسرائيل في البحر المتوسط.

وقال موسوي: "إذا تدخلت إيران في يوم ما، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل، لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إسرائيل بـ"الطفل غير الشرعي الذي لا يستطيع الوقوف على قدميه".

وقال عبد اللهيان، في تصريحات له، إن "أمريكا عارضت القرار الذي صيغ لإفساح المجال لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك لإظهار دعمها لجرائم الحرب التي ترتكب في القطاع".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني المزيف، يعتمد دائما على التنفس الاصطناعي لمواصلة حياته المشينة".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعا أمس الجمعة، الدول إلى وقف صادرات الطاقة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "الإدانة فقط لجرائم الكيان الصهيوني لا تكفي"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن رئيسي قوله: "مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون ووقف تصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي الذي قتل العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال"، مشيرا إلى أن حكومته تتبع توجيهات قائد الثورة في علاقاتها الدولية.

المصدر: سما