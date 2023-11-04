تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 282 مليون ريال

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكثر 282 مليون ريال.

وتلقى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منصة "ساهم" تبرعات تجاوزت 282 مليون ريال، حيث قام أكثر من 480 ألف شخص بالتبرع لصالح جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في استجابة واسعة للحملة التي بادر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالتبرع فيها بمبلغ 50 مليون ريال.

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وتأتي هذه الحملة في إطار حرص السعودية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، واستمرارا للدعم الإنساني والتنموي السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني.

المصدر: الإخبارية السعودية