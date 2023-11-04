توقيف 11 شخصا في لندن و35 في برلين خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين

احتجزت الشرطة البريطانية 11 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن، كما اعتقلت الشرطة الألمانية أيضا 35 متظاهرا في احتجاجات مماثلة.

وأشارت صحيفة Berliner Zeitung الألمانية إلى أن "عمليات الاعتقال جرت لأن المتظاهرين انتهكوا القانون بحملهم لافتات معادية للسامية. وبحلول الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي، تم اعتقال 35 شخصا".

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وتجري حاليا مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في برلين. وبحسب أحدث بيانات للشرطة، فإن أكثر من 6.5 ألف شخص يشارك في المظاهرة. لكن صحيفة "بيلد"، نقلا عن شهود عيان أكدت مشاركة 10 آلاف شخص في المظاهرة. ويقوم حوالي ألف ضابط شرطة بتأمينها.

ومن جهتها أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 11 متظاهرا، وكتبت على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد قمنا باعتقال 11 شخصا حتى الآن".

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن المتظاهرين أغلقوا محطة قطارات "تشارينج كروس"، ومنعوا الركاب من دخولها.

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس عن اعتقال 133 شخصا بتهمة "جرائم الكراهية" منذ 7 أكتوبر الماضي، أي منذ تاريخ هجوم "حماس" على إسرائيل وانطلاق العملية الإسرائيلية في غزة.

المصدر: نوفوستي