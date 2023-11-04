مشاهد توثق اشتباكا مسلحا عند النقطة العسكرية الإسرائيلية على جبل جرزيم في نابلس (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق اشتباكا مسلحا عند النقطة العسكرية الإسرائيلية المقامة على جبل جرزيم في مدينة نابلس الفلسطينية.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. كما اندلعت مواجهات بين الجنود وشبان فلسطينيين.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، واقتحمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، وحاصرت منزل الأسير خالد خروشة والد الشهيد عبد الفتاح".

المصدر: RT