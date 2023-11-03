قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس (فيديو)

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. كما اندلعت مواجهات بين الجنود وشبان فلسطينيين.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، واقتحمت حي المساكن الشعبية شرق المدينة، وحاصرت منزل الأسير خالد خروشة والد الشهيد عبد الفتاح".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان البناء المتواجد فيه منزل خروشة والمنازل المجاورة على إخلاء المكان.

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وأكدت اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة بمخيمي عسكر الجديد والقديم.

وتشن القوات الاسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات مستمرة لمدن الضفة الغربية تتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: وفا