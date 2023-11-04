"أسوشيتد برس": مصر وقطر تقترحان على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية في غزة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مصر وقطر اقترحتا على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية من 6 إلى 12 ساعة لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء المدنيين المتضررين.

وقالت الوكالة إن "مسؤولين مصريين قالوا إنهم وقطر يقترحون هدنة إنسانية يومية من 6 إلى 12 ساعة للسماح بتدفق المساعدات وإجلاء الضحايا".

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كما طلب ممثلو هذه الدول من إسرائيل إطلاق سراح النساء الفلسطينيات وكبار السن مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وفي وقت سابق، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9500 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: نوفوستي