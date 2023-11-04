وسائل إعلام: إسرائيل تستهدف مخيم الشاطئ في غزة بقنابل فوسفورية (فيديو)

أعلن تلفزيون فلسطين بأن إسرائيل قصفت مخيم الشاطئ في غزة بقنابل فوسفورية. ونشر مشاهد لعمليات القصف.

وأفادت "شبكة قدس" نقلا عن مصدر مطلع بأن إسرائيل قصفت منطقة شمال غرب غزة بقنابل فوسفورية، بسبب ضراوة الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية هناك، وفشله بالتقدم منذ أيام.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح. فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT