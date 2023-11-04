بيان من "حماس" بعد قرار تركيا سحب سفيرها من إسرائيل

رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار أنقرة استدعاء سفيرها من إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا "القرار هام لأنه يأتي وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

وقالت "حماس" في بيان: "نرحب بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها من الكيان الصهيوني المجرم وسط استمرار عدوانه وإبادة الشعب الفلسطيني المحاصر".

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وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من اليوم السبت، قرارها استدعاء سفيرها لدى تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار إلى أنقرة من أجل التشاور وسط الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار التركي بأنه "يجعل أنقرة أقرب إلى حماس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر اليوم السبت أن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل "مجرمة حرب".

وأشار إلى أن بلاده لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقيناه"، مبينا في الوقت ذاته أن رئيس الاستخبارات التركية يحتفظ باتصالات مع إسرائيل.

كما أعرب عن استعداد بلاده للعب دور (الضامن) في غزة على غرار نموذج جزيرة قبرص، وأردف قائلا "ندعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة. ولا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".

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وقبل قليل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأشار المكتب إلى أن 150 شخصا من الكوادر الطبية و46 صحفيا قتلوا، وخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT + نوفوستي