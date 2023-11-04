مشاهد توثق استهداف قوات إسرائيلية متحصنة في عدة مبان في بيت حانون (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق استهداف قوات إسرائيلية متحصنة في عدة مبان في بيت حانون بقطاغ غزة بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.

وتواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

فقد أعلنت كتائب القسام أنها باغتت اليوم الجمعة قوة إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا وقتلت 4 جنود إسرائيليين.

وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر".

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بأربع قذائف "الياسين 105".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الجمعة عن مقتل أربعة جنود آخرين في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلنت القسام استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذائف "الياسين 105".

المصدر: RT