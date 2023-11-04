وزراء خارجية عرب ومنظمة التحرير الفلسطينية يعقدون اجتماعا في عمان

عقدت في عمان أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

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وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكد خلاله الوزراء الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

المصدر: عمون + RT





