الطائرات الإسرائيلية تقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين بمخيم جباليا (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وتحدثت وسائل الإعلام أن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية استهدفت اليوم مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

واستهدفت بشكل مباشر ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وأشار المراسل إلى سقوط ضحايا وإصابات بعد قصف الطيران الإسرائيلي لنازحين على بوابة مستشفى النصر.

كذلك أفاد مراسلنا، بأن قصفا إسرائيليا استهدف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المراسل إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

ولفت إلى أن الطائرات الإسرائيلية دمرت مسجد علي بن أبي طالب في شارع "8" ومنزلا بجواره.

كذلك أشار إلى احتراق 14 مركب صيد في ميناء الصيادين برفح إثر القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT