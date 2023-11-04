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مسيرة إسرائيلية تقصف منزل هنية في غزة

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مسيرة إسرائيلية تقصف منزل هنية في غزة
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قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ في قطاع غزة، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي، وفق للمركز الفلسطيني للإعلام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.

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يشار إلى أن هنية موجود خارج قطاع غزة منذ عام 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قد ناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ"وضع حد لجرائم الحرب الإسرائلية". و"رفع الغطاء عن الاحتلال سياسيا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة".

وأعلنت وزارة الصخة في غزة عن مقتل 9227 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر جراء القصف الإسرائيلي، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

المصدر: RT

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