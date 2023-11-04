أبو عبيدة: القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيرا

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" مساء السبت إن القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة منذ 7 أكتوبر تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيرا.

وأضاف أبو عبيدة "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن".

وصرح بأنه "يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي على غزة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد أعلن عن ارتفاع عدد الأسرى لدى حركة "حماس" منذ 7 أكتوبر إلى 242.

وفي وقت سابق نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والمواجهات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة إن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال.

وصرح بأن "القسام" تواصل الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية وتلتحم من المسافة صفر مع جنودها.

وأشار أيضا إلى أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنايات بقذائف "الياسين" التي دخلت المعركة خلال اليومين الماضيين.

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT