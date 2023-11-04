فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة السورية

أعلنت فصائل عراقية اليوم السبت، استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

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وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

ويأتي هذا الاستهداف، غداة استهدافات مماثلة نفذتها "المقاومة الإسلامية في العراق" على قاعدتي "حرير" الجوية الأمريكية في أربيل شمال العراق، و"خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا.

كذلك، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أمس الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بالصواريخ.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.

وقالت المقاومة في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".

المصدر: RT