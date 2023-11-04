إنشاد النشيد الوطني الفلسطيني باللغة النرويجية في تظاهرة مساندة لغزة في العاصمة أوسلو (فيديو)

شهدت عاصمة النرويج أوسلو تظاهرة حاشدة مساندة لغزة وتنديدا بالهجوم الإسرائيلي، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا النشيد الوطني الفلسطيني بألحانه وباللغة النرويجية.

وتشهد العديد من العواصم العالمية مظاهرات ومسيرات واحتجاجات كثيفة وحاشدة للتعبير عن رفض القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.

واليوم السبت، نفّذ متضامنون وقفة أمام أسوار البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونشروا صور مئات الأطفال ممن قضوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحملت العديد من النسوة والفتيات مجسمات للأطفال القتلى وهم في الأكفان المصبوغة بلون الدماء، في محاكاة للمشاهد والصور التي تصل من داخل القطاع المحاصر أثناء تسجية كل طفل قتيل في كفنه وقبل أن يصار إلى مواراته الثرى هو ومن معه من المتوفين من جيران أو من أفراد عائلته.

إلى ذلك، احتجزت الشرطة البريطانية 11 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن، كما اعتقلت الشرطة الألمانية أيضا 35 متظاهرا في احتجاجات مماثلة.

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كما انطلقت تظاهرة حاشدة في القدس لأهالي الأسرى تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسليم نفسه وعائلته لحماس بدل أبنائهم.

هذا وشارك الآلاف من أصول أوربية وعربية والجاليات الأجنبية في بريطانيا بمسيرات مؤيدة للفلسطينيين وتنديدا بالهجوم الإسرائيلي على غزة، ومعهم آلاف من اليهود الرافضين لممارسات إسرائيل في قطاع غزة .

ولوح المحتجون بأعلام دولة فلسطين وهتفوا بعبارات: "الحرية لغزة، حرّروا فلسطين، لا للإبادة الجماعية".

المصدر: RT