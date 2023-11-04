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هيئة الأسرى: 2040 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

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هيئة الأسرى: 2040 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء
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أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 55 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية حيث بلغت الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" نحو 2040 حالة.

وجاء في بيان الهيئة: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 55 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان، وأسرى سابقون، وجرحى، وعدة أفراد من العائلة الواحدة، جرى اعتقالهم كرهائن للضغط على فرد من العائلة لتسليم نفسه".

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وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم الفوار في الخليل، حيث سجلت فيه (25) حالة اعتقال، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وبيت لحم، والقدس، وطولكرم، وفق بيان الهيئة.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والتي تركزت في مخيم الفوار، وبلدة بيت أمر الخليل التي شهدت مداهمات لعشرات المنازل، رافق ذلك إطلاق النار على المواطنين خلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى 2040 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: RT

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