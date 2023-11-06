وصفها الإعلام العبري بالأطول.. "كتائب القسام لبنان" تقصف نهاريا وجنوب حيفا برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام لبنان" مساء يوم الاثنين أنها قصفت مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا بـ 16 صاروخا ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت صحيفة "هآرتس" في نسختها الإنجليزية إن صواريخ أطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، مشيرة إلى أنها أطول صواريخ تصل من الشمال حتى الآن.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 30 عملية إطلاق باتجاه إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأفاد في بيان بأن القوات الإسرائيلية ردت بالمدافع على مصادر عمليات الإطلاق.

ووفقا لخدمات الطوارئ الطبية لم ترد أي مكالمات بشأن وفيات أو إصابات بالصواريخ.

בשעה האחרונה זוהו כ-30 שיגורים לעבר צפון הארץ משטח לבנון. צה"ל מגיב בארטילריה לעבר מקורות הירי — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT + وسائل إعلام