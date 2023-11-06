استهداف ضخم ومتزامن من لبنان على مواقع إسرائيلية

نفذ "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا.

واستهدف "حزب الله" موقع الراهب المقابل لبلدة عيتا الشعب على الحدود اللبنانبة، وموقع "أفيفيم" العسكري بصواربخ موجهة من الأراضي اللبنانية.

وذكر مراسل "RT" أن المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق باجواء جنوب لبنان.

وأفادت مصادر إسرائلية ولبنانية بأصوات انفجارات في حيفا ونهاريا وعكا، وهو أمر لم يحدث منذ نحو 20 عاما.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

المصدر: RT + وكالات