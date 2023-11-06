ترسانة حزب الله مثيرة للقلق

تحذّر مايا كارلين في ناشيونال إنترست من خطورة ترسانة حزب الله على إسرائيل وصعوبة تحقيق النصر وتكاليفه البشرية الباهظة.

تمكّن حزب الله على مر السنين من جمع ترسانة أسلحة مثيرة للقلق على مر السنين. وفي عام 2010 صرّح وزير الدفاع الأمريكي: يمتلك حزب الله صواريخ وقذائف أكثر بكثير من معظم حكومات العالم. وبالنظر إلى عمق ترسانة الحزب فإن حربا واسعة النطاق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة ستكون قاتلة.

ومن بين الأسلحة التي يمتلكها حزب الله هناك صواريخ وقذائف موجهة يمكنها قطع مسافات تزيد على 300 كم، كما يمكنها حمل ذخائر تزن 500 كغ. كما يمكن لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله والطائرات دون طيار وصواريخ الكروز المضادة للسفن أن تتيح للحزب فرض حصار ساحلي على إسرائيل على طول الخط. ووفق صحيفة بوليتيكو: ستكون صواريخ حماس بمثابة أمطار صيفية خفيفة مقارنة بالطوفان الذي يمكن أن يسقطه حزب الله على البلدات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل.

يتوقع المحللون أنه إذا كانت الجبهات الأخرى المرتبطة بحزب الله جاهزة للانضمام للمجهود الحربي، إضافة لترسانة حزب الله المذكورة، فإن تحقيق النصر بالنسبة لإسرائيل سيكون مكلفا جدا إذا تم تحقيقه.

المصدر: ناشيونال إنترست

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