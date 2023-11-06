حزب الله يعلن مقتل عنصرين له في جنوب لبنان

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، اثنين من عناصره من بلدتي مركبا وحام في جنوب لبنان، اللذين قتلا أثناء الاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين لطفي سويد "مازن" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف البيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد ملحم يوسف "مجاهد" من بلدة حام في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT