مسؤولون أمريكيون كبار: ليس لدى إسرائيل استراتيجية للخروج من غزة

أعرب مسؤولون كبار في إدارة بايدن عن قلقهم إزاء افتقار إسرائيل إلى أفق "استراتيجية للخروج" من قطاع غزة، بحسبما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرح أسئلة حول هذا الموضوع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتلقى انطباعا بأن الأمر لم يُطرح للمناقشة حتى الآن، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في إسرائيل وواشنطن للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية غير متأكدة مما إذا كان لدى إسرائيل خطة طويلة المدى في غزة.

ويشعر بلينكن ومسؤولون آخرون في الإدارة أن نتنياهو والسلطات الإسرائيلية غير مستعدين لمناقشة الأمر.

المصدر: هآرتس