مصر.. برلماني يوجه رسالة للعرب بعد دخول الطائرات الأردنية لغزة وإرسال المساعدات

وجه النائب في البرلمان المصري محمود بدر، رسالة للدول العربية بعد نجاح القوات الجوية الأردنية في إرسال المساعدات إلى غزة لأول مرة عن طريق إنزال جوي.

ادي الاردن وجلالة الملك عبد الله اثبت لكم ان في طرق تانية غير معبر رفح

سيبولنا احنا بقي المعبر ندخل مساعداتنا منه ويلا ورونا الهمة بتاعتكم

عايزين نشوف سلاح الجو التركي والقطري حصري عالجزيرة وهما بينزلوا مساعدات

وكل حد بيزايد علينا يطلب من بلده تنزل بسلاح الجو بتاعها سهلة اهي… — محمود بدر (@ma7mod_badr) November 6, 2023

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وقال البرلماني المصري في تدوينة له: "أدي الأردن وجلالة الملك عبد الله أثبت لكم إن في طرق تانية غير معبر رفح سيبولنا احنا بقي المعبر ندخل مساعداتنا منه ويلا ورونا الهمة بتاعتكم".

وتابع: "عايزين نشوف سلاح الجو التركي والقطري حصري عالجزيرة وهما بينزلوا مساعدات وكل حد بيزايد علينا يطلب من بلده تنزل بسلاح الجو بتاعها سهلة اهي يالا يا وحوش ورونا الهمة".

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فجر يوم الاثنين، إن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.

وأضاف العاهل الأردني "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وأكد "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".

المصدر: RT