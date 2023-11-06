"حماس" تؤكد أن كمية المتفجرات التي أسقطت على غزة تفوق قوتها التدميرية قنبلة هيروشيما بـ3 أضعاف

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، أنه منذ بداية تصعيد الصراع، تم إسقاط كمية متفجرات على غزة تفوق قنبلة هيروشيما بقدرتها التدميرية بـ3 أضعاف.

وقال في مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت: "أسقطت إسرائيل أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات على غزة (وللمقارنة، كانت قوة القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما حوالي 12 ألف طن).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، مقتل 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن "الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال".

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.

المصدر: RT