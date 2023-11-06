رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يمكننا الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في بيان مساء الاثنين، إن تل أبيب يمكن أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط.

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وأضاف هرتسي هاليفي: "منذ شهر نشهد حربا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة الميدانيين، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة".

وتابع قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".

وأردف هرتسي هاليفي بالقول: "هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط".

وصرح بأنه زار مقر السرب 140 إسناد جوي لطائرة "أدير".

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وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه لم يسبق لهم القيام بمثل هذا الشيء، وبأنواع ذخيرة ثقيلة للغاية، مشيرا إلى علاقة جيدة للغاية بين ما تحتاجه القوة وما تقدر الطائرة على تقديمه.

وأوضح "كنا نعرف دائما أن هذا الربط بين الجو والبر قوي، أما الآن فنرى أنه أقوى بكثير مما عرفناه".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل القتال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان، تقييما للوضع تناول من بين أمور أخرى، مسألة الأنفاق وكشفها في قطاع غزة.

كما شارك في تقييم الوضع كبير ضباط الهندسة المقدم عيدو مزراحي.

المصدر: RT