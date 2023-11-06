وزير الدفاع الإسرائيلي: السنوار يختبئ تاركا قادة "حماس" يموتون في الميدان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الاثنين إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في المخبأ ويترك قادة حماس يموتون في الميدان.

وأضاف وزير الدفاع يوآف غالانت: "من جانبنا.. القادة يقودون قواتهم، ويقفون على خط المواجهة، ويحققون إنجازات حقيقية على الأرض".

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وأنهى وزير الدفاع يوآف غالانت مؤخرا إحاطة وافق خلالها على خطط عملياتية إضافية لأنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي في مدينة غزة والمنطقة الشمالية من قطاع غزة.

وصرح يوآف غالانت "لقد انتهيت للتو من الإحاطة التي وافقت خلالها على خطط الجيش الإسرائيلي للأنشطة العملياتية في قطاع غزة.. لقد كانت أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي خلال اليوم الماضي مثيرة للإعجاب للغاية".

وأضاف أن "هذه الجهود أسفرت عن إنجازات غير عادية بما في ذلك توجيه ضربات للإرهابيين وقادتهم على الأرض".

وذكر أنه خلال اليوم الماضي تمكنوا من تصفية كل من قادة السرايا وقادة الكتائب، الذين كان من المتوقع أن يحل بعضهم محل القادة الذين قمنا بتصفيتهم قبل يوم أو يومين.

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وأفاد وزير الدفاع بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بكامل قوته في قطاع غزة.

وكان غالانت قد تعهد بقتل يحيى السنوار كما وجه رسالة تهديد لنصر الله وحزب الله.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.

المصدر: RT